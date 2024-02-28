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المدن الجامعية في العريش تستعد لاستقبال شهر رمضان.. ندوات تثقيفية ودينية

كتب:

حسين إبراهيم
11:12 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس جامعة العريش

رئيس جامعة العريش

استعرض الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، استعدادات المدن الجامعية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأجرى رئيس الجامعة زيارة تفقدية للمدن الجامعية بنين وبنات، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، والتأكد من مدى توافر عناصر الراحة والرعاية والاهتمام بالطلاب، وجودة الطعام، وشرح ما سوف يتم تقديمه للطلاب والمواعيد طوال شهر رمضان الكريم.

مقترحات الطلاب

وأكد رئيس الجامعة، خلال زيارته، أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب في كل الجوانب التعليمية والاجتماعية، وتهيئة جو أسري للطلاب لتسود المودة والألفة بين الطلاب، واستمع لمقترحات الطلاب الخاصة بمواعيد الراحة والمذاكرة، والسحور والإفطار في شهر رمضان .

وعقد رئيس الجامعة اجتماعا خاصا مع مشرفي المدن الجامعية، وأوصى بالاهتمام بمطالب الطلاب ومتابعتهم.

دروس فقه لطلاب الجامعة برعاية مديرية الأوقاف

وذكرت جامعة العريش، في بيان لها اليوم، انه تم الاتفاق مع مديرية الأوقاف بشمال سيناء لعمل ندوات دينية وتثقيفية وتوعوية للطلاب طوال شهر رمضان المبارك، وشرح المفاهيم الخاصة بعملية الصوم، وصلاة التهجد، وسنن وفرائض الصوم.

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