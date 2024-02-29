حمادة هلال يكشف موعد طرح أغنية «وردة بيتنا»

أعلن الفنان حمادة هلال عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن موعد طرح أغنيته الجديدة «وردة بيتنا»، التي يهديها للأمهات بمناسبة قرب احتفالات عيد الأم، وجرى تصويرها فيديو كليب.

ونشر حماده هلال مجموعة صور من كواليس تصوير الأغنية معلقًا: «انتظروا أغنية وردة بينا بإذن الله على قناتي الرسمية على اليوتيوب الساعة 6 مساءً».

أغنية «متحملاني»لحمادة هلال

وطرح مؤخرا حماده هلال أغنية «متحملاني»، والتي تصدرت تريند يوتيوب وقت طرحها وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك.

وتقول كلمات أغنية «متحملاني»: ربنا بيراضي ورضاني لما بقيتي ليا وعلشاني.. أنا متمنتش أكتر منك بتبيعي الدنيا وشرياني.. الحظ أما ضحك لي هداني وإنتي هدية.. وتعويض ليا عن فرحة زمان كانت شيبلي متحملاني.