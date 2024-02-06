الشاعرة داليا عمارة: تعاونت مع الفنان حمادة هلال في أنشودة «صلوا على رسول الله»

قات الشاعرة والكاتبة داليا عمارة، إن لديها رسالة منذ نعومة أظافرها وهي أن تعمل على نشر الصلاة على الرسول «صلى الله عليه وسلم»، موضحة أنها تقوم على كتابة شعر ديني اجتماعي وطني، قائلة: «لما آجي أكتب حاجة عن مصر بأتغزل في عظمة وجمال مصر».

وأوضحت «عمارة» خلال لقائها عبر برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر قناة dmc، أنها دائما تفتخر بأنها بنت مصر، وأنها عاشقة للشعر الوفائي المنبعث من أرض الواقع، وأنها لديها قصائد مشاهدتها تخطت الملايين عن صفات وطباع البشر قائلا: «قابلت في حياتي شخص قليل الأصل فاكتبت عنه قصيدة، فلاقت إعجاب الكثير من الناس».

وتابعت أنها وجدت وسيطًا يكلمها ويخبرها أن حمادة هلال، يعجبه كلمات أنشودتها ويريد منها كلمات أنشودة وكانت أنشودة «صلوا على رسول الله».

وأكدت الشاعرة داليا عمارة أن النجم حمادة هلال تواصل معها وأخبرها أن يريد طرح الأنشودة خلال 3 أيام لمناسبة المولد النبوي، لافتة أنها كان لها أعمال في السوق مثل أغنية «علقوا الزينة» والخاصة بشهر رمضان وهي من كلماتها وألحانها، وكذلك أغنية «بحبك يا رسول الله».