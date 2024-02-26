معلومات عن زوجة حمادة هلال.. أصولها مفاجأة

احتفل الفنان حمادة هلال اليوم، بعيد ميلاد زوجته من خلال مشاركة منشور خاص لها، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن من هي زوجة حمادة هلال؟

زوجة حمادة هلال تتفاجأ بحبه لها

زوجة حمادة هلال هي أسماء سميح، مصرية من أصول فلسطينية، تزوجها عام 2009، أنجب منها طفلين، هما يوسف وراما، كشف عن أن قصة حبه لها بدأت منذ كان عمره 13 عاما.

ظهر الفنان حمادة هلال فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وقال إنه كان يحب زوجته منذ كان عمره 13 عاما، ولم يعترف لها إطلاقا بهذا الأمر، لكنه انتظر حتى مرحلة الجامعة، وحينها تقدم لخطبتها، واستغربت هي الأمر، لأنه لم يعترف لها يوما بحبه.

وفى الأحداث الأخيرة التي وقعت بفلسطين من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، استشهد أحد أقاربها، وأعلن حمادة هلال عن الأمر بوجع، عبر صفحته الخاصة.

يذكر أن حمادة هلال، هنأ زوجته بعيد ميلادها، قائلا: «كل سنة وأنتي طيبة يا غالية، ربنا يحميكي ويحفظ أولادنا، ويطمن قلبنا على أطيب قلب في الدنيا حمايا الغالي، يا رب يشفيك يا أبو نادر يا طيب، ويفرحنا يا رب بشفائه قريبا».