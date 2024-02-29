غدا.. بدء صرف أكبر حزمة اجتماعية من الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات

يصرف أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، غدًا الجمعة، حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الزيادة بنسبة 15% كحد أقصى

ومن المقرر أن يصرف المُستحقين المعاشات بالزيادة التي جرى إقرارها بنسبة 15% كحد أقصى، في شهر يوليو من كل عام وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولكن نظرًا للظروف الحالية تم تبكير موعد الصرف لتكون تلك أكبر حزمة اجتماعية تم إقرارها.

تبكير موعد صرف الزيادة

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم 7 من شهر فبراير الماضي، عن تبكير موعد صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات لتكون في شهر مارس بدلًا من شهر يوليو، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية للتوسع في الحزمة الاجتماعية التي تتبناها لأصحاب المعاشات من خلال الزيادة التي أقرت لهم.

وتعكس القرارات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي إصراره وعزمة على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال إعانتهم على مواجهة التداعيات والتحديات التي تواجه العالم كله والتي أثرت على السلع الغذائية وأسعارها.