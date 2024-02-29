عصام كاريكا يكشف عن أغنية جديدة لمحمد منير: تُطرح قريبا

تحدث الفنان عصام كاريكا، عن أنه من محبي الكينج محمد منير، مشددًا على أن منير أيقونة في أسوان، موضحًا: «حبيبي بجد، بحب أي حاجة قالها وبحب كلامه حتى لو اتكلم بس».

أغنية جديد للفنان محمد منير

وتحدث «كاريكا»، خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم»، المُذاع عبر شاشة «أون أي»، عن تلحينه أغنية جديدة للفنان محمد منير، موضحًا أنها ليست بالفصحى وسيجري طرحها قريبا.

ونوه بأن كلمات الأغنية كالتالي: «أنا اللي زي غنى وطبل.. بحر قبل.. أنا اللي قلبي ياما اتبهدل.. أنا ولد أصول.. أنا اللي عاشقك حبيت.. ياما روحت وجيت ونمت من غير ما تعشيت».

وشدد على أن تاريخه في التلحين أكبر من فترة الغناء، متابعًا: «تاريخي الغنائي بالنسبة لي أقل وقيمتي في التلحين كبيرة».