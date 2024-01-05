عصام كاريكا: محمد شاهين لم يكن المطرب الأول لفيلم «الإسكندراني»

كشف الملحن والمطرب عصام كاريكا، كواليس مشاركته بفيلم «الإسكندراني»، والمُشارك في موسم أفلام رأس السنة، من خلال أغنية «أنا الفيلم» بألحانها، وتنتمى إلى اللون الدرامي وتعبر عن بطل الفيلم.

تفاصيل أغنية فيلم الإسكندراني

وأضاف «كاريكا»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ المطرب محمد شاهين لم يكن الاختيار الأول لأغنية الفيلم، وكان هناك ترشيح لمطرب لبناني آخر، واستقر فى نهاية الأمر على «شاهين»، لأنه مطرب مصري والفيلم والأغنية مصريين، لافتًا إلى أنّ الفيلم يعد الـ42 في مشوراه الفني، ويشعر بسعادة مختلفة لأنّ الفيلم بتوقيع المخرج خالد يوسف.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني من بطولة أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، محمد صلاح آدم، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرين ومن إخراج خالد يوسف وقصة أسامة أنور عكاشة.