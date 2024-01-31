عصام كاريكا يحتفل بعقد قران ابنته وسط أجواء عائلية

احتفل الفنان عصام كاريكا، اليوم، بعقد قران ابنته في أجواء عائلية، بحضور عدد من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني، بجانب الأقارب من الطرفين.

وعقدت «مي»، ابنة عصام كاريكا قرانها، على المهندس هشام نبيل.

وكان «كاريكا» قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه يستعد لطرح أغنية جديدة من غنائه تحمل اسم شيكولاتة سويسري، وستكون مفاجأة للجمهور، حيث يعمل على التحضيرات النهائية لها، تمهيدا لتسجيلها وطرحها بالفترة المقبلة.

وأضاف أنه انتهى من تلحين أغنية أخرى باسم «أنا الذي»، والتي يتعاون خلالها مع الكينج محمد منير، وهي من توزيع أنور عمر، وكلمات باسم عادل، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من تسجيلها.

ويشارك المطرب عصام كاريكا في أغنية «أنا البطل» للمطرب محمد شاهين وهي أغنية فيلم الإسكندراني للفنان أحمد العوضي، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية.