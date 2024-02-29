7 غيابات تضرب الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. ومفاجأة «زيزو» | عاجل

أصبح 7 لاعبين خارج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم 8 مارس المقبل بالسعودية، والذي يتصارع خلالها القطبان على لقب الكأس لنسخة موسم 2022-2023، بعدما نجحا في الوصول لهذه المرحلة إثر التغلب على إنبي وبيراميدز بنصف النهائي على الترتيب.

4 لاعبين بالأهلي خارج نهائي كأس مصر

ويفتقد الأهلي جهود 4 لاعبين أمام الزمالك في نهائي كأس مصر بسبب الإصابات المختلفة، وهم: محمد الشناوي، لمعاناته من إصابة الكتف ويبتعد عن الملاعب 3 أشهر، والمالي أليو ديانج، بسبب إصابة الركبة، ويغيب شهر ونصف.

ويغيب أيضا ياسر إبراهيم، المدافع بسبب تمزق في العضلة الخلفية، والمدافع محمود متولي، لمعاناته من إصابات متكررة، ولم يتحدد بعد موقف مصطفى أبو الخير، لاعب الوسط، النهائي من المشاركة أمام الزمالك، بسبب إصابته بارتجاج في المخ وكسر بالأنف.

3 غيابات عن الزمالك أمام الأهلي

وفي الزمالك، يفتقد الأبيض جهود 3 لاعبين بشكل رسمي، وهم: محمود حمدي الونش، المدافع لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومحمد عبد الشافي، الظهير الأيسر، قطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي، الجناح الأيسر، بسبب مزق في العضلة الضامة.

وفي الوقت الحالي، يجهز الزمالك أحمد مصطفى زيزو، الجناح الأيمن، بعد إصابته بالتواء في كاحل القدم، وهناك احتمالية كبيرة للحاقه بالقمة، وأيضا زياد كمال، لاعب الوسط، الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، يتم تجهيزه مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر الذي يعاني من مزق في العضلة الخلفية.