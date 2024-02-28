هنأت الأهلي بالفوز بعد خسارة فريقها.. معلومات عن فاطمة محمد لاعبة الزمالك

أزمة جديدة ألقت بظلالها على نادي الزمالك، كانت بطلتها لاعبة فريق الكرة الطائرة في النادي الأبيض للناشئات، فاطمة محمد، وذلك في أعقاب خسارة الفريق الأول للسيدات أمام الأهلي في السوبر المحلي، أمس الأول الاثنين.

الأزمة بدأت بعدما قامت لاعبة الزمالك للناشئات، بنشر تهنئة خاصة للاعبات الأهلي، عقب فوزهم على فريق ناديها، من خلال نشر «ستوري» على حسابها عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام».

من هي لاعبة الزمالك فاطمة محمد صاحبة تهنئة الأهلي بعد الفوز على فريقها؟

سرعان ما جرى تداول منشور لاعبة الزمالك، والذي أثار موجة من الغضب لدى جماهير القلعة البيضاء، ليقرر مجلس إدارة النادي إيقافها وتحويلها إلى التحقيق.

ويستعرض «الوطن» معلومات عن فاطمة محمد لاعبة الزمالك، بطلة أزمة تهنئة الغريم التقليدي بعد فوزه على فريق ناديها للسيدات:

- تلعب ضمن فريق 15 عاما في نادي الزمالك.

- كانت تلعب في صفوف الناشئات بالنادي الأهلي قبل أن تنتقل إلى الزمالك.

- عائلتها أعضاء في نادي الزمالك، ما جعل انتقالها للقلعة البيضاء أكثر سهولة.

مطالب برحيل فاطمة محمد لاعبة الزمالك بعد دعمها للأهلي

في المقابل، أثار موقف لاعبة الزمالك غضب جماهير ناديها، الذين طالبوا مجلس إدارة النادي بضرورة رحيلها عن النادي، بعد موقفها من دعم الغريم التقليدي، في أعقاب خسارة فريق السيدات للقب السوبر، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وتمكن فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي من حسم لقب السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.