عاجل.. حسام حسن يطيح بلاعب الزمالك ويعيد نجم الأهلي.. مفاجآت في قائمة منتخب مصر

استقر المدير الفني لمنتخب مصر، العميد حسام حسن، على 25 لاعبا حتى الآن، للانضمام لمعسكر شهر مارس القادم، الذي سيخوض خلاله منتخب الفراعنة بطولة الإمارات الودية، والتي يبدأها بلقاء منتخب نيوزيلندا يوم 22 من مارس.

وعلم «الوطن سبورت» من مصادره الخاصة أن الكابتن حسام حسن، استقر على 25 اسما في القائمة المبدئية لمنتخب مصر لخوض دورة الإمارات الودية، والتي يأتي في مقدمة مفاجآتها عودة جناح الأهلي، حسين الشحات، والإطاحة بحارس نادي الزمالك محمد صبحي، من القائمة، التي سيتم إعلانها بشكل رسمي بعد نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك، في اللقاء المقرر له يوم 8 مارس المقبل، لتضم قائمة المنتخب 28 لاعبا بشكلها النهائي.

25 لاعبا في القائمة الأولية للمنتخب

ومن المنتظر أن تضم القائمة الأولية لمنتخب مصر، التي استقر عليها الكابتن حسام حسن بشكل مبدئي، 25 لاعبا حتى الآن، هم:

في حراسة المرمى كل من: محمد عواد وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير، فيما تجري المفاضلة بين محمد أبو جبل ومحمد بسام.

في خط الدفاع: محمد عبد المنعم وأحمد حجازي ومحمد هاني وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي ومحمد شكري وأحمد كالوشا.

في خط الوسط: محمد صلاح وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وعمر مرموش ونبيل عماد دونجا ومصطفى فتحي ومروان عطية، وتجري المفاضلة بين الثنائي غنام محمد وعمر الساعي.

في خط الهجوم: مصطفى محمد وحسام أشرف ومحمد شريف، وتجري المفاضلة بين أحمد أمين أوفا وأحمد عاطف وزيكو مهاجم زد.

حسم موقف 4 لاعبين من الانضمام لمعسكر الفراعنة

وحتى الآن لم يتم حسم موقف بعض اللاعبين، من الظهور في معسكر المنتخب القادم، إذ يتوقف مصيرهم على مشاركتهم في المباريات القادمة مع أنديتهم، وهم: رمضان صبحي لاعب بيراميدز، ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، وأحمد فتوح لاعب الزمالك المُصاب، ومحمد شحاتة لاعب الزمالك.