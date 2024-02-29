أسرار في حياة أحمد السقا.. طلب يد زوجته فجرا و3 أشخاص يرافقونه دائما

اشتهر بصفات «ابن البلد الجدع»، وابتدع لونا دراميا للشاب «الجان» المغامر عاشق الخيل، ليطلق عليه اسم «فارس السينما»، هو الفنان أحمد السقا الذي أثرى تاريخ السينما بعدد من أفلام الأكشن الواقعية، ولم يستخدم «دوبلير» في أداء المشاهد الخطيرة.

واعتاد السقا، ألا يظهر مع أسرته على شاشات التليفزيون، رغم أنها تلعب دورًا كبيرًا في حياته، من خلال دعمه لمواصلة مسيرة تألقه، ونستعرض بعض الأسرار في حياة الفنان بالتزامن مع ذكرى ميلاده اليوم.

قصة حب أحمد السقا

بطاقة تعريف أحمد السقا، المدونة في ذهن الجمهور بأنه فنان قوي البنية ويتسم بالشفافية، ولد في 29 فبراير 1973، ولا يأت يوم ميلاده إلا كل أربعة أعوام، فيحتفل به أحيانًا في 1 مارس، كما أنه ينحدر من عائلة فنية حيث كان والده رائد فن العرائس صلاح السقا، وتزوج في سن صغير من المذيعة مها الصغير.

رأى السقا زوجته لأول مرة في مسرح العرائس، إذ كانت تشاهد العروض التي يقدمها أبيه، فخطفت قلبه وفكر في الزواج منها بعد انتهائه من عرض مسرحية «ألاباندا»، حيث تقدم لوالدها فجرًا، لكن عرضه قوبل بالرفض، بسبب صغر سنها، وفقا لما عبر عنه أحمد السقا في لقاء تلفزيوني: «اتقدمت لها وقولت لها، وكان بدأ الحب بينا يتطور، فبعد كده وافق بإصرار مننا واتجوزنا».

أحمد السقا الأب

عوائق كثيرة قابلها الثنائي، إذ اكتشفت مها الصغير إصابتها بمرض مناعي نادر ومرت بأزمة صحية شديدة، بالإضافة إلى بعض الخلافات الزوجية بينهما، إلا أن الحب بينهما كان له حساب آخر جعلهما يستمرا في علاقتهما، وكللت هذه الزيجة بأبنائهما ياسين وحمزة ونادية، الذين يمثلون الحياة بالنسبة لهما.

«هم الذخيرة واستثماري الحقيقى في الدنيا» هكذا وصف أحمد السقا أبنائه الثلاثة، متابعا: «أنا بتعامل معاهم أنهم كبار، وهما معايا في كل خطواتي، فخور دايمًا بيهم وبوجودهم جنبي، ربنا يحفظهم ويحفظ كل الأولاد لآبائهم، لأنهم أحلى حاجة في الحياة».