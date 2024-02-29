«الصحة» توجه بسرعة الانتهاء من تجهيز أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، لمناقشة ما جرى إنجازه من توصيات والتجهيزات الخاصة لإطلاق أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية بمصر، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى الاطلاع على عرض تقديمي وتصور مبدئي Demo لشكل وتصميم المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، وطريقة التسجيل عليها، والخدمات التي تتيحها المنصة للسياح من طالبي العلاج أو الاستشفاء، وجرى التوجيه بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بالمنصة، تمهيدا لإطلاقها في الفترة المقبلة، باعتبارها أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية في مصر.

تجهيز منصة إلكترونية للسياحة الصحية

وأشار عبدالغفار إلى أن هناك توجيهات بضرورة إدراج كل المستشفيات والمنشآت الصحية والمراكز الطبية الحاصلة على شهادات الاعتماد بنوعيها المحلية والدولية، داخل المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، مؤكدا أن المنصة هي خير مثال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزز الدور الرقابي للوزارات المعنية، التي ستعمل ضمن كيان وطني يتولى الإدارة والإشراف والتشغيل، فضلا عن التسويق للمنصة الإلكترونية.

الترويج للسياحة الصحية في مصر

وأوضح أن الوزارة أبرمت اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية لاستخدام المراكز الطبية المملوكة لها في عدة دول أفريقية كمراكز تسويق لمشروع السياحة العلاجية في مصر، فضلا عن إبرام اتفاقية تعاون مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة للتسويق للسياحة العلاجية بالخارج.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.