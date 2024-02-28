«الصحة» تقدم 5 نصائح مهمة للسيدات الحوامل قبل شهر رمضان

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للسيدات الحوامل قبل شهر رمضان، لأنّ السيدات الحوامل من أكثر الفئات التي يُمكن أن تتعرض إلى مضاعفاتٍ صحية محتملة في حال الصيام، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

رسالة من وزارة الصحة للسيدات الحوامل

وقالت وزارة الصحة والسكان: «إذا كنتي حاملًا، فعليكي زيارة الطبيب لمعرفة موقفك الصحي من الصيام؛ لضمان سلامتك وسلامة الجنين»، مُحذّرة من اتخاذ قرار الصيام دون الرجوع الى الطبيب المشرف على الحالة.

5 نصاح مهمة للحوامل قبل شهر رمضان

وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات الهامة للسيدات الحوامل خلال شهر رمضان الكريم:-

- اتباع نظام غذائي متوازن باشراف الطبيب.

- شرب السوائل بمعدل لتري بشكل يومي خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.

- تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة ومتفرقة لأن الإكثار من الأكل عند الإفطار يؤدي إلى عسر الهضم وضيق التنفس عند الحامل.

- الاعتماد على الفواكه والخضروات.

- البعد عن المخللات والمشروبات الغازية.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين في حال الرغبة فى الاستفسارات والتساؤلات ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والعمل على تقديم الرعاية الطبية وإزالة كل المعوقات بشكل سريع.