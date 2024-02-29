بدء تطعيم البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تطعيم جميع أعضاء البعثة المصرية المشاركة في النسخة الـ13 من دورة الألعاب الإفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 23 مارس القادم في العاصمة الغانية أكرا، والتي تقام تحت رعاية رئيس دولة غانا نانا أكوفو ادو، بمشاركة نحو 5000 لاعب ومدرب يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات، منها 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد وهي (المصارعة، والثلاثي، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والسباحة، والدراجات، والريشة الطائرة، والعاب القوى)، و7 ألعاب استعراضي.

توفير سبل الراحة والأمان لبعثة مصر

وأكد وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كل سبل الراحة والأمان لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، وأن التطعيم يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة للحفاظ على صحة الرياضيين من الأمراض المعدية، وضمان سلامتهم خلال رحلتهم إلى غانا، وتمكينهم من التركيز على أدائهم الرياضي واعتلاء منصات التتويج.

وتلقت البعثة المصرية المكونه من 387 فردا، من أعضاء البعثة من اللاعبين والمدربين جرعات من لقاحات ضد الأمراض الوبائية التي يوجد لها تطعيم وإجراء وقائي حسب التحديث العالمى فبراير 2024 وهي الحمى الصفراء، الإلتهاب السحائى، الملاريا، إذ جرى تطعيم البعثة بتطعيمات الحمي الصفراء والالتهاب السحائي، وجرى تزويد البعثه بعدد 21080 قرص من أقراص ضد الملاريا بمقر اللجنة الاولمبية المصرية قبل سفرهم لغانا، وذلك من خلال التعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة واللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة.