‏جامعة طنطا تتأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للبلياردو 2022

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تأهل الطالب كريم أحمد السيد للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية للبلياردو، والمقرر إقامتها في كينيا 2022 بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة الجامعات المصرية، التي تعد أول حدث رياضي يقام في تاريخ الجامعات المصرية.

وأكد رئيس جامعة طنطا، في تصريح له، اليوم، دعم رؤية الدولة بالاهتمام بالأنشطة الرياضية واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا في كافة الألعاب بما يضمن إعداد أجيال طلابية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، مشيدًا بدور الإدارة العامة لرعاية الشباب في تنظيم البطولة وخروجها بالشكل اللائق.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك، نائب ‏رئيس جامعة طنطا لشئون الطلاب، أن بطولة الجامعات المصرية للبلياردو "سنوكر" أقيمت على ملاعب نادي طنطا الرياضي خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأشار الدكتور مجدي وكوك، منسق الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، إلي أن عدد المشاركين بالبطولة بلغ 64 لاعبًا ‏من 10 جامعات مصرية ومعاهد عليا، وشارك في حفل ختام البطولة رئيس الاتحاد الإفريقي للبلياردو المهندس محمد قمح، والدكتور هشام ‏الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

وفي سياق آخر، انطلق ماراثون الانتخابات الطلابية بجامعة طنطا، بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات حتى الساعة الثالثة عصرًا، حيث استقبلت إداراة رعاية الشباب بكليات جامعة طنطا ، الطلاب الراغبين في الترشح للانتخابات.

من جانبه دعا الدكتور ‏محمود زكي رئيس جامعة طنطا ، الطلاب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات تكريسًا لمفهوم المشاركة الديمقراطية في جو من النزاهة والحرية والشفافية، واحترام التقاليد الجامعية.

ووجه رئيس جامعة طنطا الطلاب المرشحين بضرورة تبني برامج انتخابية تتضمن أفكار جديدة تتوافق ورؤية الجامعة بما يسهم في إعداد أجيال قادرة علي القيادة في المستقبل، مشددا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية.

وأوضح الدكتور ‏محمود زكي إن كليات جامعة طنطا استعدت لإجراء الانتخابات الطلابية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع الدخول بدون الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومنع التكدسات الطلابية، وتنظيم عملية دخول الطلاب إلى مقار سحب وتقديم الاستمارات.