الفاتيكان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للبابا فرنسيس: ما زال يعاني من رشح خفيف

كشف الفاتيكان عن تفاصيل الحالة الصحية للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان (87 عاما)، موضحا أنّه يعاني من رشح خفيف منذ عدّة أيام، وأجرى فحوصات في مستشفى جيميلي في جزيرة تيبيرين بوسط العاصمة الإيطالبة روما ثم عاد إلى الفاتيكان.

تفاصيل الحالة الصحية للبابا فرنسيس

وتابع الفاتيكان في بيان عنه، أنّ سيارة بابا الفاتيكان البيضاء (فيات 500) غادرت مستشفى جيميلي، في نحو الساعة 12:00 (11:00 ت غ) وسط موكب شرطة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكان البابا فرنسيس عقد لقاءه العام الأسبوعي أمس في الفاتيكان، لكنه لم يتلُ النص بنفسه، معتذرا أمام آلاف المؤمنين قبل أن يوكل أحد مساعديه بالقراءة قائلا: «ما زلت أعاني من رشح خفيف».

ليست المرة الأولى بابا الفاتيكان عانى من وعكات صحية سابقا

يذكر أنّ البابا فرنسيس عانى عدة مشكلات صحية خلال السنوات الماضية لا سيما في ركبتيه ووركه فضلا عن مشكلات في القولون، وأصبح يتنقل على كرسي متحرك، وفي يونيو الماضي خضع لعملية جراحية في بطنه، وفي ديسمبر اضطر لإلغاء زيارته الى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP28) بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.