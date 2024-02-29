كاتب صحفي: مصر لا تنسى القضية الفلسطينية في أي محفل محلي أو دولي

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى لحل القضية الفلسطينية عبر عدة طرق؛ منها المباشر ومنها وغير المباشر، مشيرًا إلى أن المباشر منها هو تأكيد مصر الدائم على عدم إغلاق معبر رفح البري منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى أن مصر تبذل قصارى جهودها لإدخال أكبر نسبة من المساعدات إلى قطاع غزة بما يعادل 80% منها.

الرئيس السيسي يتحدث عن غزة في «قادرون باختلاف»

وأكد القاضي، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية يارا مجدي، أنّ الطرق غير المباشرة لدعم مصر لفلسطين تظهر في أن مصر لا تنسى القضية الفلسطينية في أي محفل محلي أو دولي، وتجلى ذلك في حديث الرئيس السيسي في احتفالية «قادرون باختلاف» من خلال حواره مع الطفل عبدالله الفلسطيني، الذي استشهد عدد كبير من أسرته وجاء ليقيم في مصر.

وأشار زكي القاضي إلى أن الرئيس تحدث في الاحتفالية بشكل غير مباشر عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تحاول بقدر الإمكان نصرة القضية حتى ولو بالقلب، وهذا لا يتوفر لدى أي طرف سواء إقليمي أو دولي

وأضاف الكاتب الصحفي، أن الدولة لديها إجراءات على أرض الواقع في فتح معبر رفح البري ودعم وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هناك تفاعلا من الشعب المصري موجها للقضية الفلسطينية.