خبير: الدولة نجحت في جذب استثمارات ضخمة بمجال الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، وتتبنى استراتيجية لزيادة إنتاج الكهرباء المولدة من خلال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وجرى توقيع عدد من الاتفاقات السابقة المتعلقة بهذا المجال.

قطاع الطاقة شهد نقلة نوعية

وأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطاع الطاقة شهد نقلة نوعية بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على إصدار قانون رقم 2 لسنة 2024، الخاص بمنح حوافز لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تعد تلك الحوافز احد أهم الأسباب التي تجعل من السوق المصرية جاذبة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر .

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة نجحت، بفضل تلك الحوافز، في توقيع 7 اتفاقات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشاريع في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تتجاوز الـ 40 مليار دولار خلال 10 سنوات، منها 12 مليار دولار للمراحل التجريبية، بالإضافة إلى 29 مليار دولار للمرحلة الأولى.

دفع عجلة التنمية

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على دفع عجلة التنمية في المدى القصير من خلال عدد من الاتفاقات، على رأسها اتفاقية رأس الحكمة، التي توفر للدولة نحو 35 مليار دولار خلال شهرين، بينما تتسم اتفاقات الهيدروجين الأخضر بالمدى الأطول، حيث تستمر في ضخ استثماراتها على مدار 10 سنوات.

وأشار إلى أن تلك الاتفاقات تعتبر مهمة جدًا للاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، ولا تترتب عليها تأثيرات كبيرة على أسعار الصرف في الوقت الحالي، نظرًا لطبيعتها الطويلة الأمد التي لن تؤثر فورًا، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد لضخ الاستثمارات.