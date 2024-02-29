القبض على عاطل بتهمة سرقة طاولة حديدية من مسجد بالأقصر

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على فيس بوك، بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة طاولة حديدية خاصة بأحد المساجد، كائن بدائرة قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّه عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر ببيعه الطاولة المشار إليها لدى تاجر خردة له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه والطاولة المستولى عليها داخل مخزن ملكه، كائن بدائرة القسم، واتخذت الإجراءات القانونية.