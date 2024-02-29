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دراما المتحدة

ضبط عاطل متهم بترويج عملات أجنبية مقلدة في القاهرة

كتب:

محمد بركات
11:59 ص | الخميس 29 فبراير 2024
مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة،  بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

وتمكنت الأجهزة من استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة، ومبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية.

وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وبممارسته نشاطا إجراميا تمثل في تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية، تفيد على خلاف الحقيقة، بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر، لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.

 

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