يحيى السنوار يصدم الاحتلال برسالة جديدة: «الإسرائيليون موجودون حيث نريدهم»

كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميريكية، أن عددا من المسؤولين في الفصائل الفلسطينية، التقوا معا خلال الشهر الجاري، على هامش المباحثات التي تجرى من أجل هدنة مرتقبة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخلال اللقاء جرت الإشارة إلى رسالة من يحيى السنوار، أحد قادة الفصائل الفلسطينية، قال فيها بنفسه: «لا تقلقوا.. الإسرائيليون موجودون حيث نريدهم أن يكونوا».

تفاصيل رسالة يحيى السنوار

وفي نفس الرسالة التي أرسلها السنوار عبر مسؤولي الفصائل الفلسطينية، أشار أيضًا إلى أن أعضاء الفصائل الفلسطينية بخير، وهم جاهزون للهجوم في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن عدد الضحايا الكبير في صفوف الإسرائيليين سيؤدي إلى ضغوط دولية لإنهاء الحرب على غزة.

طريقة الفصائل في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي

وترى الصحيفة الأمريكية أن عناصر الفصائل الفلسطينية غيرت خطتها منذ الهدنة القصيرة التي حدثت نهاية نوفمبر 2023، ليحاول أعضاء الفصائل تجنب تبادل إطلاق النار لفترات طويلة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويختارون بدلاً من ذلك نصب كمائن مفاجئة باستخدام أسلحة مثل «آر بي جي».

وتساءلت وسائل إعلامية إسرائيلية، عما إذا كان الجيش الإسرائيلي يعرف مكان اختباء «السنوار» أم لا؟، ليرد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مقابلة تلفزيونية: «لا أعتقد أن السؤال هو أين؟ لكن الهدف هو الوصول إليه حياً أو ميتاً»، لافتا إلى أن الأهداف التي حددتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستستغرق وقتا طويلا للوصول إليها.