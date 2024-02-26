ملابس يحيى السنوار تثير ذعرا في المدارس الإسرائيلية.. ما القصة؟

باعتباره أكثر عدو لإسرائيل حاليا، حظرت إسرائيل استخدام ملابس القيادي بالفصائل الفلسطينية يحيى السنوار في عيد المساخر بالمدارس الإسرائيلية الفترة المقبلة، خوفا من إثارة الذعر بشكل متزايد داخل المدارس.

سبب منع استخدام ملابس السنوار في المدارس الإسرائيلية

وبحسب تقرير منشور في صحيفة «جيروزاليم بوست» مساء اليوم الاثنين، يُحظر على الطلاب الإسرائيليين القدوم إلى المدرسة في عيد المساخر بأزياء قد تسبب الذعر أو الخوف أو التوتر العاطفي، مثل ارتداء ملابس زعيم الفصائل الفلسطينية في غزة يحيى السنوار، وفقًا لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلي، ويعد هذا قيد جديد بالنظر إلى الوضع الأمني ​​الحالي لهذا العام.

مناقشات مع الطلاب للاحتفال

وبحسب وزارة التعليم، يوصي مديرو المدارس والمعلمون بإجراء مناقشة مع الطلاب وأولياء الأمور حول كيفية الاحتفال بالعيد بشكل صحيح. ويُنصح أيضًا بتشجيع الطلاب على المشاركة في فرحة العطلة بطريقة مناسبة، مع احترام أي مخاوف شخصية قد يواجهونها أو قد يواجهها من حولهم.

إرشادات صارمة لضمان أن يكون عيد المساخر 2024 ممتعًا للجميع

ومن المقرر أيضًا أن يتحدث الطاقم التعليمي مع الطلاب حول الأزياء التي ينوون اختيارها، من أجل الاتفاق بشكل جماعي على أفكار الأزياء المناسبة، سيتم تشجيع الطلاب على اختيار زي يضيف طاقة إيجابية لعيد المساخر ويسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم.

طلب تغيير الزي من أولياء الأمور

وأضافت وزارة التربية والتعليم أيضًا أن أي طالب يصل إلى المدرسة بزي غير مقبول سيُطلب منه، بالاتفاق مع أولياء أموره، تغيير الزي على الفور، وسيتم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب مسبقًا بهذه الإرشادات الجديدة.

ما هو عيد المساخر اليهودي؟

عيد بوريم أو فوريم بالعبرية والذي يطلق عليه باللغة العربية عيد المساخر، يمثل بحسب المعتقد اليهودي ذكرى خلاص اليهود في بلاد فارس (إيران حاليا) من مجزرة هامان وزير الإمبراطور الأخميني أحشويرش، وبحسب الرواية الإسرائيلية فإن الإمبراطور ألقى قرعة لتنفيذ فتل اليهود لكن زوجة الملك (أستير) استطاعت إنقاذ اليهود.