الأعلى للجامعات يحدد موعد انتهاء المحاضرات بجميع الكليات في رمضان

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، أن الدراسة ستكون منتظمة خلال شهر رمضان المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتة إلى أنه أثناء وضع الجداول الدراسية خلال الشهر الكريم، جرى مراعاة انتهاء المحاضرات والسكاشن التعليمية، قبل موعد الافطار بمدة لا تقل عن ساعتين، حتى يتمكن الطلاب من الذهاب لمحل إقامتهم ومنازلهم، قبل أذان المغرب.

الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي

أضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، شدد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري، وأن تكون امتحانات نهاية العام خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، دون تأجيل أو تعديل لمواعيدها، كما أن المجلس شدد على ضرورة جاهزية المستشفيات الجامعية لشهر رمضان، وتوفير كل المستلزمات الطبية.

انتظام الدراسة بمختلف الكليات

وأشارت المصادر، إلى أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات، منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير الجاري، وأنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها، وأن هناك متابعة لحظية من قبل رؤساء الجامعات.