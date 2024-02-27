تعيينات وزارة التعليم العالي.. اعرف تفاصيل الوظائف

أعلنت جامعة بنها التابعة لوزارة التعليم العالي حاجتها لشغل عدد من وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة «أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، ومدرس مساعد، ومعيد» بكليات «التربية الرياضية، والعلاج الطبيعي، والهندسة ببنها، والفنون التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة بشبرا»، عن طريق التعيين طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بالأقسام المختلفة.

المهارات المطلوبة في المتقدمين لشغل وظائف جامعة بنها 2024

وحددت جامعة بنها المهارات الأساسية الواجب توافرها لشغل الوظائف المعلن عنها، كما يلي.

- أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

المستندات الواجب تزوافرها للمتقدمين لشغل وظائف جامعة بنها 2024

وحددت جامعة بنها المستندات التي يجب ان يتقدم بها الراغبين لشغل الوظائف، كما يلي.

- أصل شهادة البكالويوس.

- أصل بيان التقديرات.

- أصل شهادة الماجستير والدكتوراه.

- 3 نسخة من رسالة الماجستير والدكتوراه.

- شهادة تحليل مخدرات وقت التقديم للإعلان.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- صورة بطالة الرقم القومي سارية.

- 6 صور ضوئية.

- الموقف من التجنيد للذكور والموقف من الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحا به خبراته العلمية والعملية والاكاديمية للوظيفة المتقدم إليها مرفقا به المستندات التي تؤيد صحة ما ورد فيها.