مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكشف عن «بوستر» الدورة الثامنة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن «بوستر» دورته الثامنة التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 إبريل المقبل، من تصميم الفنان هشام علي.

مهرجان أسوان الدولي

وتعليقاً علي وضع المرأة كأيقونة للدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قال مصمم البوستر، الفنان هشام علي: «المرأة دائما ما تمثل الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين، وفي تصميمنا لبوستر مهرجان أسوان هذا العام فإن الاحتراق ليس بمعنى الفناء بل بمعنى التجدد والحياة، فتضحية المرأة تحيل الظلام إلى نور وتجعل من المحال ممكنا، ومن نورها يخرج لهب الشمعة الذي يمثل رقم الدورة الثامنة باللغة العربية، تأكيدا على أن المرأة في ثقافتنا العربية أقرب لهذا العطاء».

هشام علي فنان بصري يعمل على استخدام الصور في التصميم الجرافيكي، وحصل على العديد من الجوائز وعمل في الكثير من الحملات والمشروعات الفنية الدولية .

معلومات عن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يقام برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة «دروسوس» ومؤسسة «آكت ورد ستار» ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.