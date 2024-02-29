«شعبة الألبان»: توعية مصانع العبوات المعدنية باشتراطات سلامة الغذاء

نظمت شعبتي الألبان التقليدية والزيوت والدهون ومصنعي المسلي، بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركات المصنعة للعبوات المعدنية (الصفيح) بغرفة الصناعات الهندسية، وبحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية ممثلة في دكتور رضا عبدالجليل مدير الشؤون الفنية والمهندس محمد شامخ نائب مدير الشؤون الفنية.

العبوات الملامسة للأغذية

وأوضحت الشعبة أن الاجتماع يهدف إلى توعية أعضاء الغرفة والتعريف بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتوافق مع اللائحة الفنية الصادرة عن الهيئة بشأن المواد والأدوات الملامسة للأغذية رقم 17 لسنة 2022، والاشتراطات الواجب توافرها في العبوات الملامسة للأغذية، وذلك لضمان سلامة الغذاء وعدم حدوث أي تلوث.

مصانع العبوات المعدنية

وقال أحمد غازي رئيس شعبة الألبان التقليدية بغرفة الصناعات الغذائية، إنّ الاجتماع يهدف إلى تعريف المصانع والمتعاملين معها من العبوات للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء، مما يحقق مصالح مشتركة لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه جرى التعريف بكافة الاشتراطات الملزمة للمصانع والتسهيلات المقدمة من هيئة سلامة الغذاء لتأهيل وتسجيل واعتماد مصانع العبوات المعدنية اللازمة للتداول في السوق المحلي وفي أسواق التصدير.

وأكد ضرورة تسجيل مصانع العبوات في الهيئة، مع تأكيد الشعبة على تسهيل إجراءات التسجيل والتوعية بالقواعد الملزمة للمصانع.

إصدار شهادة المطابقة

وأكدت الدكتورة مني العبد مسؤول ملف المواد الملامسة للغذاء بهيئة سلامة الغذاء، إلزام شركات إنتاج العبوات المعدنية والأسطح الملامسة للغذاء بالقواعد والاشتراطات المعلنة من الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وإصدار شهادة المطابقة وتسليمها لمنتجي الغذاء، لافتة إلى أن المنتجين ملزمين باستخدام مواد تعبئة وتغليف متوافقة مع الاشتراطات وإثبات ذلك بالوثائق الداعمة والتحاليل التي تثبت أنها صحية من خلال 3 معامل معتمدة، هي معمل رويال في العين السخنة والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ومعامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.

الهيئة العامة لسلامة الغذاء

وأكدت أن هناك تنسيق تام بين الهيئة العامة لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية، لعمل تهيئة للمصانع وتأهيلها لاستيفاء الخطوات والمتابعة، وإقرار المطابقة والتحليل وتقديم التيسيرات اللازمة لتوافق المصانع المنتجة للأغذية والمنتجة للعبوات والتغليف.