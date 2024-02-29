مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة البرهان إلى مصر جاءت في توقيت مهم

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، إلى مصر، جاءت في توقيت مهم للغاية، منوها بأن دولة السودان الشمالية والجنوبية مهددة بمزيد من الانقسامات، بسبب وجود آفة الانحياز للقبليّة والاحزاب.

زيارة رئيس السيادة الانتقالي السوداني لمصر

وأضاف خلال مكالمة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تنظر إلى غاية واحدة، هو أننا ننتمي لقارة واحدة، لافتا إلى أن انقسامات الجيش في السودان ما بين جيش رئيسي وجيش تدخل سريع، يهدد وحدة الدولة، وبالتالي هي بحاجة قصوى للتعاون مع الدولة المصرية، حتى تكون ضامنًا لعودة وحدة السودان تحت راية واحدة.

مصر تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن سوداني

وتابع، أن مصر تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن سوداني لا يشعرون بأي غربة، مشيرا إلى أن ما حدث في دولة سوريا نخشى حدوثه في دولة السودان، مواصلا: «الحل لا يأتي من أبناء البلد نفسه، بل يفرض الطرف الخارجي والأجنبي الحل الذي يناسبه، وربما لا يُنفذ وحدة الدولة».