«البورصة» تعقد النسخة السادسة من مؤتمر «التنمية» في الإسكندرية

عقدت البورصة المصرية النسخة السادسة من مؤتمر «البورصة للتنمية» في محافظة الإسكندرية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، والعديد من الأساتذة الجامعيين من مختلف التخصصات بالإضافة إلى المئات من الشباب وطلاب الجامعات الذين حرصوا على الحضور للتعرف على الدور الحيوي للبورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني، بمكتبة الإسكندرية.

لقاءات رجال مجتمع المال والأعمال بمحافظة الإسكندرية

وفي إطار المؤتمر عقد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، لقاء مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من رجال مجتمع المال والأعمال بالمحافظة، بإحدى قاعات مكتبة الإسكندرية.

تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

جاء هذا المؤتمر التوعوي في إطار سعي إدارة البورصة إلى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة عبر دعم الشركات العاملة في سائر محافظات الوطن وبمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، عبر مساعدة هذه الشركات - خاصة الصغيرة والمتوسطة منها- للوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المُنَظمة وهي أسواق رأس المال، كما يهدف المؤتمر إلى توعية كافة فئات المجتمع -وخاصة الشباب - بأهمية ومزايا وأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية والأثر الإيجابي لذلك على تخطيطهم لمستقبلهم.