أسعار الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض ملحوظ في البورصة

سجلت أسعار الدواجن والبيض في البورصة، اليوم، تراجعا ملحوظا، نتيجة استقرار العرض والطلب على السلع، وتوفرها في الأسواق خلال الوقت الحالي.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

سجلت الدواجن اليوم 91 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 95 و105 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 115 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل للمٌستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و130 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» تراجع بقيمة 10 جنيهات لتسجل 110 جنيهات، بدلا من 120 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض في الأسواق، حسب ما كشفه الموقع الرسمي للبورصة العامة للدواجن، ما جاء نتيجة التوازن القائم خلال الفترة الحالية بين العرض والطلب.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم 148 جنيها، وتراوح سعره في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك، بين 155 و160 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

واستقر سعر طبق البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، ليسجل 150 جنيها للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 155 و165 جنيها.

سعر طبق البيض البلدي اليوم

وجاءت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 139 و145 جنيها للطبق.