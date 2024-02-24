«هيئة الدواء» تحذر من تفاعل هذه العقاقير مع الأعشاب والأطعمة

كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من الأدوية التي تتفاعل مع بعض الأطعمة والأعشاب وتؤثر سلبا على الصحة، وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها إن تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية. ​​

الأدوية التي تتأثر بالأعشاب والأطعمة

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة استشارة الطبيب قبل الحصول على الدواء لمعرفة الأطعمة التي تؤثر على فعاليته، وحددت هيئة الدواء الأطعمة والأعشاب التي تؤثر على الأدوية وجاءت على النحو التالي:-

- ​ يؤثر الزنجبيل على الأدوية التي يتناولها مرضى السكرى لأنه قد يخفض نسبة السكر في الدم

​​- يؤثر الزنجبيل على أدوية ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يخفض ضغط الدم ​​

- يؤثر الزنجبيل على أدوية سيولة الدم مثل الوارفارين أو كلوبيدوجريل أو الأسبرين؛ لأنه قد يزيد من سيولة الدم​​

- تؤثر منتجات الألبان على المضادات الحيوية مثل «التراسيكلين والدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين»؛ لأنها قد تؤثر على فعاليتها.​​