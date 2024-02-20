لحماية الجنين.. هيئة الدواء توجه رسالة مهمة للسيدات الحوامل حول التغذية السليمة

أصدرت هيئة الدواء تقريرًا رسميًا حثت فيه السيدات الحوامل على الاهتمام بالتغذية الجيدة، مؤكدة أهميتها لضمان صحة الأم والجنين، وحددت في تقريرها بعض الأطعمة التي يجب على السيدات الحوامل تناولها، من أهمها:

أطعمة مهمة للسيدات الحوامل

- البروتينات: من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لصحة ونمو أفضل.

- تناول الأسماك مرتين أسبوعيا، مع الحرص على جعل إحداها من الأسماك الزيتية (السالمون)، أما سمك الماكريل، والسردين يُنصَح أن لا تزيد على حصتين أسبوعيًّا.​

الأسماك والأفوكادو

- الكربوهيدرات، مثل (الخبز، والحبوب، والبطاطا، والأرز والمعكرونة).​

- الدهون: ينصح بالحصول عليها من المصادر النباتية، مثل (زيت الزيتون)، يمكن أيضًا الحصول عليها من بعض الأطعمة، مثل (بعض الأسماك، والأفوكادو، والمكسرات، والزيتون)، وتجنُّب الدهون المشبعة.​

- منتجات الألبان المبسترة، مثل (الزبادي، والحليب، والجبن)، ويفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم

- ​الفواكه والخضروات: ينبغي تناولها 5 مرات يوميًّا، مع تجنب المضاف إليها سكر أو ملح؛ وذلك للحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة.​

- الإكثار من الألياف.​