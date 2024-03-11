«الإفتاء» توضح مقدار كفارة الصيام للمريض 2024 (فيديو)

يتعرض البعض إلى مشكلات صحية قد تعوقهم عن صيام شهر رمضان، ولذلك قد يرغب عدد منهم في معرفة مقدار كفارة الصيام للمريض 2024؛ حتى يقوم بإخراجها بدل من يوم الصيام الذي أفطره سواء كان يوما أو أكثر، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

مقدار كفارة الصيام للمريض 2024

وأوضحت دار الإفتاء المصرية مقدار كفارة الصيام للمريض 2024؛ تيسيرًا على المؤمنين والمسلمين الراغبين في معرفة أمور وأحكام دينهم، خاصة الذين قد يفطرون أيام في رمضان بسبب مرض ما أو مشكلة صحية.

تعرف على مقدار كفارة الصيام للمريض 2024

وفي الحديث عن مقدار كفارة الصيام للمريض 2024، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام رمضان القضاء واجب، والمرأة إذا أفطرت أيام يجب عليها قضاء هذه الأيام.

وأضاف «شلبي» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على «يوتيوب» أن القضاء يعني الصيام مقدار الأيام التي أفطرها، موضحًا أن الصيام عند الاستطاعة، سواء تأخرت سنة أو سنتين أو ثلاثة فلا مشكلة، المهم أن تقضي صيامها عند المقدرة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه عن مقدار كفارة الصيام للمريض 2024، أن الشخص المريض غير القادر على قضاء الصيام، أو الشخص الكبير في السن غير القادر على الصيام بأمر من الطبيب، في هذه الحالة عليه أن يطعم مسكين عن كل يوم، أي يخرج الفدية، وهى وجبة عن كل يوم.