أمين الفتوى: إطعام الفقير في قضاء كفارة اليمين له الأولوية عن الصيام

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتصلين، كم ندفع عن كفارة اليمين؟، وهل الصوم أفضل أم مبلغ من المال؟، وكم عدد أيام الصوم؟، «كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، أو كسوة أو تحرير رقبة».

متى يجب على الشخص الصيام؟

وأكد «عويضة» في حواره ببرنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، أنه في حالة عدم توافر الـ3 شروط السابقة، أو عدم قدرة الشخص على فعل أي منها، وجب عليه صيام 3 أيام.

الاطعام له أولوية على الصيام

وتابع «عويضة» أن الإطعام له أولوية عن الصيام، لأنها تحمل جبر لخاطر إنسان، أو قضاء حاجة فقير، أما الصوم فهو عبادة بين الله وعبده، وتأثيره على العبد فقط، أما الإطعام يظهر تأثيره على الآخرين.