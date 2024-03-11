لمن تعطى زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء تكشف عن 8 مصارف شرعية

تعد الزكاة واحدة من أعمدة العبادة والتضامن الاجتماعي، وتشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع يحكمه العدل والرحمة والمودة، كما تُعبر الزكاة عن التكافل والاهتمام بالآخرين من خلال مساهمة كل مسلم قادر بجزء من ثروته لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ولذلك يتساءل الكثيرون لمن تعطى زكاة الفطر.

لمن تعطى زكاة الفطر

وحول التساؤل بخصوص لمن تعطى زكاة الفطر، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يتعين إخراج الزكاة قبل صلاة عيد الفطر بكمية محددة تعادل صاعًا من غالب قوت البلد، على كل فرد من المسلمين، مستشهدا بما جاء ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه مسلم في «صحيحه».

8 أصناف يستحقون زكاة الفطر

وأوضحت الإفتاء خلال حديثها عن لمن تعطى زكاة الفطر بأن معظم الفقهاء يؤكدون أن مصارف زكاة الفطر هي نفسها مصارف زكاة المال الثمانية، والتي ذكرها الله عزوجل في كتابه الكريم: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

من يستحق زكاة الفطر واستكمالا للحديث عن لمن تعطى زكاة الفطر، شرحت دار الإفتاء المستحقين لزكاة الفطر ذلك لما جاء في الآية القرانية الكريمة وجاءوا كالتالي:

الفقير: هو الشخص الذي لا يمتلك شيئًا على الإطلاق، أو يمتلك مبلغًا ضئيلاً من المال أو الدخل الذي لا يغطي احتياجاته الأساسية.

المسكين: هو الشخص الذي يمتلك مقدارًا من المال أو الدخل يغطي جزءًا معينًا من احتياجاته، ولكن لا يكفيه لتلبية كل احتياجاته.

العاملون على الزكاة: هم الجهات المسؤولة عن جمع وتوزيع الزكاة، وتحدد شروط ذلك بدقة في كتب الفقه.

المؤلفة قلوبهم: تختلف آراء الفقهاء حول ما إذا كان يجب عليهم الحصول على جزء من الزكاة من عدمه

في الرقاب: تم إلغاء فرض الزكاة على الرقيق، بموجب الاتفاقية الدولية لتحرير الرق التي وقعت في برلين عام 1860 ميلادية.

الغارمون: هم الأشخاص الذين انتهت مدة ديونهم ولا يستطيعون سدادها.

في سبيل الله: يشمل هذا البند الغزاة في سبيل الله، وفي بعض الفقهاء يسمحون بإخراج الزكاة للحجاج والمهاجرين أيضًا.

ابن السبيل: هو المسافر الذي يجد نفسه بعيدًا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة، وعليه إخراج زكاة الفطر.