السيسي عن الأوضاع في معبر رفح: نحن لا نكذب ولا نتآمر.. أصل هنروح من ربنا فين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه يحرص مع كل المصريين على التخفيف عن الأشقاء في قطاع غزة، مضيفًا «خلال أوقات الصراع يتداول الكثير من الكلام بعضه صادق وبعضه غير حقيقي، ولكن مصر من اليوم الأول كانت حريصة على أن يكون معبر رفح فرصة وسبيل لتقديم المساعدات وإغاثة المطلوب إغاثتهم، وكان ممكن أن نتحدث بكلام ونفعل أمور أخرى، لكننا لسنا كذلك، نحن ناس شرفاء وأمناء ومخلصين في وقت مفيش فيه كدا».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل «قادرون باختلاف» بنسختها الخامسة: «نحن لا نكذب ولا نتآمر، أصل هنروح من ربنا فين».