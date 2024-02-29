الحكومة توجّه باستمرار إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي لذوي الهمم

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسته في العاصمة الإدارية، باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الأعوام السابقة، وعلى رأسها زيادة المُنشآت المُخصصة لخدمات ذوي الهمم، والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي.

قادرون باختلاف تقليدا سنويا

واستهل رئيس الوزراء كلمته خلال اجتماع الحكومة، بالإشارة إلى احتفالية قادرون باختلاف التي أصبحت تقليدا سنويا يؤكد استمرار التزام الدولة برعاية أبنائها وبناتها من ذوي الهمم، لافتا إلى ما تضمنته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية، من توجيه الحكومة واستمرار جهود توظيفهم في الجهات الحكومية، بما في ذلك الوظائف القيادية، فضلا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق «قادرون باختلاف»، مشيرا إلى أنّ الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات دعما لأبنائها من ذوي الهمم.