مقدمة احتفالية «قادرون باختلاف»: نظرة المجتمع تغيرت.. «بقى لينا وجود»

قالت أميرة حربي مقدمة احتفالية «قادرون باختلاف»، إنَّها شعرت بإحساس جميل للغاية خلال تقديمها لاحتفالية قادرون باختلاف، كانت تنتظر هذا اليوم منذ زمن، ومنذ النسخة الأولى كانت تتمنى المشاركة فيها، متابعة «كانت سببًا في تغير نظرة المجتمع لنا مع دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا، وبقى لينا وجود».

توقفت عن الدراسة بسبب مرضي.. لكن قادرون باختلاف كانت سببا في استكمالها

وأضافت «حربي»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: «اختلاف كبير حدث في حياتي بسبب احتفاليات قادرون باختلاف، فبعد توقفي عن الدراسة لمدة 3 سنوات قررت أن استكمل دراستي وتفوقت والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحلمي أكون سفيرة أو وزيرة».

أصابني اليأس بعد إصابتي بالفشل الكلوي.. لكن دعم السيسي لنا منحني التفاؤل

وتابعت مقدمة احتفالية «قادرون باختلاف»: «أنا مريضة فشل كلوي واستخدم كرسي متحرك، بل وأتواصل معكم الآن وأنا في جلسة للعلاج، والتعب في الماضي سبب لي يأسًا كبيرًا دفعني لأن أتوقف عن التعليم، ولكن قادرون باختلاف أحيت فيا الأمل، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الهمم كان سببًا رئيسيًا في تفاؤلي».