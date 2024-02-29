كيف يتم الاستعداد لاحتفالية قادرون باختلاف؟.. أمل مبدي تكشف التفاصيل

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، وعضو الاتحاد الدولي، إنّ احتفالية قادرون باختلاف واحدة من الاحتفالات السنوية المهمة للدولة المصرية، والاستعداد لها يستغرق العديد من الوقت والجهد.

مشاركة القوة الناعمة في قادرون باختلاف

وأوضحت مبدي أنّ قادرون باختلاف يقف خلفها خلية نحل تعمل دون كلل، والاستعداد لهذا الحفل الكبير يبدأ من شهر أغسطس، في البداية يتم عقد اختبارات للأطفال المتقدمين للمشاركة في العروض وغيره، بعدها يبدأ التدريب على العروض والأداء، كما يتم العمل على اختيار الفقرات والأغاني التي سيتم تقديمها خلال الحفل، والتفكير في مبدأ جديد يتم تقديمه من خلال العرض فكل عام لابد أن يحمل رسالة جديدة، وأشادت بوجود قوة مصر الناعمة التي تشارك في الاحتفالية كل عام، والتي تساهم في خروجها بشكل مبهر للجميع.

تأثير قادرون باختلاف في نفسية الأطفال

وأشارت إلى أنّ احتفالية قادرون باختلاف تشهد في الأساس إلى التأثير في نفسية الأطفال المشاركين، فالعروض والتدريبات تؤدي إلى تغيير العديد من الأمور في شخصية الأطفال ونفسياتهم، كما لفتت إلى أنّه في كل عام يكون هناك أكثر من 200 مشارك من الأطفال، واحتفالية قادرون باختلاف 2024 تخطى عدد المشاركين فيها الـ300 طفل.