السفير أحمد حجاج: مصر لم تنشغل عن الالتفات للأوضاع في السودان

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية الأسبق، إنه على الرغم من انشغال مصر بالوضع في غزة والقضايا الأخرى، إلا أن ذلك لم يشغلها عن الالتفات للأوضاع في دولة السودان، والتي تمثل عمقا استراتيجيا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

زيارة رئيس السيادة السوداني لمصر

وأضاف حجاج خلال مداخلة هاتفية على قناة «dmc»، أن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان إلى مصر اليوم، ليست الأولى، حيث أن الرئيس السيسي سافر العام الماضي لحضور اجتماع لرؤساء دول السودان، وكان من ضمنهم الفريق البرهان، حول بحث السبل لحل الأزمة السودانية ووقف الاقتتال العبثي الذي يحدث في الدولة.

الرئيس السيسي يتوصل إلى حل لاستقرار الأوضاع في السودان

وتابع، أن الرئيس السيسي يسعى إلى التوصل إلى حل يؤدي لاستقرار الأوضاع في السودان، مع تكثيف الاتصالات والمباحثات مع دول الجوار والدول الكبرى، مضيفا أن هناك تحركات دولية أخرى، منها الحكومة الأمريكية التي عينت مبعوثا خاصا للسودان، بجانب اتصالات وزير الخارجية الأمريكي مع دول الأقليم لحث الأوضاع في السودان.

وواصل: «يجب العمل على وقف الاقتتال، الذي أدى إلى نزوح أكثر من 11 مليون مواطن سوداني من مساكنهم وتعرضهم للتجويع والحصار والقتل، ودور مصر مهم للغاية، ظهر أيضا في الإمدادات الإنسانية التي ترسلها للسودان».