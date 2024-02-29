الطاهر ساتي: مصر الدولة الوحيدة المؤهلة لصناعة السلام في السودان

قال الطاهر ساتي رئيس تحرير صحيفة «اليوم التالي» السودانية، إن زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، لمصر، زيارة طبيعية، فمصر هي الدولة الوحيدة التي وقفت بجانب الشعب السوداني، مشيرا إلى أن القوى السياسية في مصر دعت لحوار سوداني لحل أزمة الحرب القائمة، وكل الأطراف السودانية لبت الدعوة عدا قوى الحرية والتغيير، التي تمرست في خانة الإقصاء والاتفاق الإطاري الذي تسبب في هذه الحرب.

مصر لعبت دورا مهما في حل الأزمة السودانية

أكد خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر لعبت دورا مهما في حل الأزمة السودانية، واجتهدت بصدق لكي لا تقع هذه الحرب، وتعتبر هي المؤهلة سياسيا لصناعة السلام في السودان، ليس فقط عن طريق الروابط السياسية والأمنية بل أيضا من خلال الروابط الشعبية بين البلدين.

أوضح أن معظم الدول التي تتحرك في الملف السوداني لها مصالح، لكن مصر ليس لها أي مصالح في السودان، وتتمنى أن ترى مصلحة الشعب السوداني تتحقق فقط، لافتا إلى أن دور مصر سيظهر خلال الفترة المقبلة وبالأخص بعد توقيع «إعلان جدة» بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع».

جدير بالذكر أن الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية، وقعا على «إعلان جدة» بالتعاون مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان.