«حماة الوطن» بمطروح ينظم ورشة لتدريب الفتيات على صناعة الفوانيس

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، تنظيم ورشة عمل لتدريب الفتيات ذوي الهمم والمرأة المعيلة على كيفية صناعة فوانيس رمضان «هاند ميد»، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة وحزب حماة الوطن، بمشاركة 30 فتاة لتدربيهن لمدة أسبوع بمكتبة مصر العامة، في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا وتشجيع المشاركات على الإبداع والابتكار واكسابهن مهارات جديدة.

ورشة عمل لصناعة فوانيس رمضان

وأكد موافقة محافظ مطروح على إقامة معرض بحديقة الغزالة لعرض منتجات فوانيس رمضان بأسعار مخفضة للجماهير من إنتاج الفتيات والمرأة المعيلة وذوي الهمم، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

تمكين المرأة وذوي الهمم

وأضاف أن فوانيس رمضان تُصنع من الخرز والمكرمية، تحت إشراف أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، برئاسة تيسير دهيم التي تقدم دعمها لتمكين المرأة اقتصاديًا ومساعدة ذوي الهمم.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بذوي الهمم والشباب، ودعمهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية لمختلف الأعمار السنية، خاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهن للعمل وتعلم حرفة يستطعن من خلالها رفع مستوى معيشتهن.