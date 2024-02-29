وزارة العمل تنظم دورة تدريبية لتأهيل ذوي الهمم لشغل الوظائف

شاركت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر في ورشة العمل الخاصة بتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، والتي جرى تنظيمها في أحد الفنادق على مدار يومين متتاليين، بحضور المختصين بملف ذوي الإعاقة بالمديرية ومكاتبها الميدانية، تزامناً مع احتفالية «قادرون باختلاف» الذي وجه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق «قادرون باختلاف».

ووفرت المديرية فرص عمل لائقة ومناسبة لذوي الإعاقة بالإضافة إلى تدريب مهني مناسب لكل حالة، فضلا عن متابعة استيفاء المنشآت العاملة في نطاق المحافظة لنسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من ذوي الهمم طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

حصر وتشغيل وتدريب ذوى الهمم بالمحافظات

وأوضح هارون عبدالعزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر أنَّ جهود المديرية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات حسن شحاتة وزير العمل بالاستمرار في تشغيل وتدريب ذوي الهمم بالمحافظات ودمجهم في السوق لتوفير فرص لائقة لهم، مشيرا إلى متابعة التشغيل داخل المنشآت من خلال الأجهزة التابعة للمديريات.

دمج وتأهيل وتوفير فرص عمل لذوى الهمم

وأضاف أنَّ الفعاليات تضمنت استعراض جهود الدولة في دعم ذوي الهمم، مؤكدا أن الدولة أصدرت عددا من التشريعات التي تنظم وتساند حقوق هذه الفئة للعيش حياة كريمة.

وأشار إلى أن جدول أعمال الورشة تضمن محاضرات نظرية وعلمية، ثم التعريف بأنواع الإعاقة الحركية والذهنية والسمعية والتعريف بالوظائف المناسبة لكل نوع منها، وكيفية تدريب مسؤولي الموارد البشرية عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم، كل حسب حالته، وجرى استعراض نماذج مشرفة لبعض العاملين من ذوي الهمم في بعض المنشآت، والذين حققوا نجاحات كبيرة في مواقع العمل، وتدرجوا حتى وصلوا إلى أعلى المناصب.