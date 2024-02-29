برلمانية: تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف «نقطة تحول» في دعم ذوي الهمم

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة، جاءت استكمالا لما أولته الدولة المصرية من اهتمام لملف حقوق ذوي الهمم، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفالية أمس، حملت رسائل إنسانية لصالح ذوي الهمم، وتأكيد إصراره على تمكينهم وإتاحة المناخ اللازم لحصولهم على حقوقهم المقررة بالقانون والدستور.

احتفالية قادرون باختلاف

أضافت في بيان، أن الاحتفالية جسدت رسالة مهمة باستمرار جهود القيادة السياسية لتمكين ذوي الهمم وتكريس فرص تكريمهم في الجمهورية الجديدة، وهو ما تكلل بتوجيه الرئيس بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، الأمر الذي يمثل نقطة تحول لتفعيل الصندوق وتمكينه في تأدية مهامه بالانخراط في تنفيذ المكتسبات المنصوص بالقانون رقم 10 لسنة لسنة 2018 والانتصار لحقوق أكثر من 10 ملايين من ذوي الهمم، خاصة أنه جاء عقب إقرار تعديلات بالقانون تقضي بتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق بما يضمن انتظامه وتنفيذ الاختصاصات الملقاة على عاتقه لرعاية تلك الشريحة.

وجددت مطالبتها بضرورة التحرك الفاعل بخطة تشاركية مع مختلف الأندية لتمكين ذوي الهمم رياضيا، معتبرة أن حصول الطفل عبد الرحمن، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة على عضوية نادي الزمالك ودعوته لحضور نهائي كأس مصر الذي يقام في السعودية، تلقي الضوء على تطلعات وأحلام ذوي الهمم في التمكين الرياضي.