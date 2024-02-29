أزمة أثارها مسلسل حالة غضب.. 5 نصائح للتخلص من نوبات القلق دون أدوية

تمر الفنانة نادرين فرج في مسلسل لحظة غضب، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، وإخراج عبد العزيز النجار، على مدار 15 حلقة، ببعض الظروف والأحداث التي تسبب لها حالة من القلق والهلع، فما نوبات القلق والهلع وأعراضها، وطرق التخلص منها دون أدوية؟

ما نوبات القلق والهلع وأعراضها؟

يقول الدكتور مصطفى النحاس، استشاري الطب النفسي، إن أعراض نوبات الهلع والقلق تتمثل في ضربات القلب السريعة والدوخة، على الرغم من تمتع الشخص بصحة جيدة، ويكون السبب في الأساس نفسي، وتسمى بنوبات الهلع، التي تعد أحد أكثر النوبات انتشارا.

ويحدث خلال نوبة الهلع، إثارة كبيرة للجهاز العصبي، نتيجة خلل في المؤثرات العصبية أو قلق زائد للشخص في هذا الوقت، فتحدث هذه الأعراض، وتتسبب في الخوف والقلق من تكرارها، مع التسبب في معانة الشخص من وساوس واكتئاب للشخص، مع ترقب شديد، إذ يرتفع الضغط معها ويتراجع مجددا، بسبب الضغط العصبي، وسرعان ما تخف النوبة بمجرد الذهاب للمستشفى.

طرق بسيطة للتخلص من نوبات القلق

يشير استشاري الطب النفسي، إلى أن أسهل طرق التخلص من نوبات الهلع والقلق بدون التعرض للأدوية الطبية، هي:

- التعامل مع المشاعر والأفكار السلبية عن طريق مواجهة ما يشعر به الفرد تجاه أي شيء، وأن يتوقف عن الحديث السلبي مع الذات، وأنه قادرا على تجاوز الصعاب وما يقلقه.

- الخروج من المكان ومحاولة تغيير النشاط وتجديده، فإذا كان الشخص يفعل شيء ويشعر خلاله بالتوتر والقلق غير المبرر، يتركه فورا، ويفعل شيئا آخر لتجديد نشاطه والتخلص من قلقه.

- تنظيم الأكل والتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأن المشروبات التي تحتوي على الكافيين والنيكوتين تؤدي إلى تفاقم القلق.

- تجنب المثيرات التي ينتج عنها مشاعر سلبية، وتجنب الأشخاص السلبيين أو الضغوطات، التي تؤدي إلى تفاقم القلق، ومحاولة إفراغ الشحنات السلبية التي توجد لدى الفرد عن طريق الكتابة، فهي مهمة جدا للتعبير عن كل ما بداخله، ويشعر بعدها بالراحة الشديدة.

- الإدراك جيدا أن النوبة ستنتهي مثلما انتهت النوبات السابقة، ولا تسمح لها بالسيطرة عليك أو التفكير فيها مجددا، ومحاولة أخذ نفس أعمق وتجنب الإحساس الكاذب بالوفاة.