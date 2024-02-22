«الصحة» تحذر من 3 أعراض تشير إلى الإصابة بمرض خطير.. اذهب للطبيب فورا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مهمة يجب الانتباه لها والذهاب للطبيب فورا، إذ تعتبر علامة على الإصابة بمرض خطير، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والعمل على رفع التوعية الصحية للمواطنين والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على الجسم.

أعراض مهمة يجب الانتباه لها

وجاءت الأعراض التي حددتها وزارة الصحة على النحو التالي :-

- ظهور دم في البراز - إمساك - نقص حاد في الحديد

أعراض تٌشير إلى الإصابة بسرطان القولون

وقالت «الصحة»، إن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بسرطان القولون، مشيرة إلى أنه في حال ظهور هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى المستشفى والكشف، مؤكدا أن الكشف المبكر يُساهم في ارتفاع نسبة الشفاء بنسبة تصل إلى 95%.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الكشف ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، مؤكدة أن الكشف خلال المبادرة مجانا ولا يتحمل المريض أي تكاليف مالية خلال الفحص والعلاج، موضحًا أن المبادرة تُوجد داخل الوحدات الصحية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.