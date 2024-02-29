5 أشهر مرت على حرب غزة.. جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين مستمرة

5 أشهر مرت على حرب غزة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العُزل في القطاع المكلوم، قضت تلك الحرب الهوجاء على الأخضر واليابس، فهّجرت أكثر من 90% من الفلسطينين في غزة نحو الجنوب، ودّمرت المنازل والمستشفيات والبنى التحتية، فلم ترحم قوات الاحتلال كبيرا ولا صغيرا، شيخا ولا امرأة.

5 أشهر مرت على حرب غزة

ووفق تقرير أوردته فضائية DMC، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي لم تتوقف قوات الاحتلال عن ارتكاب المجازر ونشر الموت في كل مكان، فأصبح كل فرد في غزة ينتظر دوره في الموت، حتى أن المقابر لم تعد تتسع للشهداء، فمن خان يونس ورفح في الجنوب إلى دير البلح وبيت لاهيا وغزة في الشمال، لم تعد هناك بؤرة آمنة ضد رصاصات الغدر التي تطلقها قوات الاحتلال.

شهداء غزة يسقطون بالعشرات يوميا في مجازر ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو بسبب نقص الغذاء والدواء، وبحسب تقارير الأمم المتحدة فنزح نحو مليون و800 ألف فلسطيني من قطاع غزة، ولم يعد هناك مكان آمن في القطاع، نتيجة لحرب الإبادة التي تركبها إسرائيل بحق المدنيين.

غزة تتعرض لحرب إبادة جماعية

وكالات الأنباء الفلسطينية الرسمية أكدت، أن حرب الإبادة الجماعية، على البنى التحتية والأشخاص بل امتدت إلى الأموات في مشهد لم يره القطاع من قبل، إذ تنبش قوات الاحتلال الإسرائيلي في المقابر وأماكن دفن الشهداء وتستخرج الجثث تحت حجج واهية، فضلا عن دفع الأطفال أكبر ثمن في حياتهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إذ قالت أن نحو 5 آلاف طالب وطفل استشهدوا حتى الآن.

لم تسلم مدارس فلسطين من مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أبادتها قوات الاحتلال بشكل جزئي أو كامل لتحرم عشرات الآلاف من الطلاب من التعليم والالتحاق في المدارس، وفق تقارير وكالات الأنباء الفلسطينية الرسمية.