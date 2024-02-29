جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق مع 9 جنود اعترضوا على تنفيذ الأوامر في معارك حي الزيتون

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، إنّ هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أحالت 9 جنود في لواء الدفاعات في قطاع غزة إلى التحقيق، تمهيدا لفصلهم بعد اعتراضهم على تنفيذ الأوامر العسكرية في معارك حي الزيتون.

إحالة 9 جنود إسرائيليين إلى التحقيق

وأضافت «أبو شمسية» خلال مداخلة هاتفية لجولة المراسلين المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد، أنّ عدم التزام الجنود بأوامر وتعليمات ضباط وقائدي الفرق الذين يتبعون لها، خاصة العاملين في قطاع غزة، يعني أنّه لم يكن هناك التزام بالسلامة العامة والأمنية والمهنية لجنود الاحتلال.

التحقيق بسبب عدم ارتداء الخوذ

وتابعت أنّ عدم الالتزام بالأوامر يشمل عدم ارتداء الخوذ والسترات الأمنية داخل قطاع غزة، مواصلة: «الجنود كانوا يتعاملون بثقة كبيرة داخل قطاع غزة ويتجولون دون ارتداء ملابس السلامة الأمنية والمهنية، ولم يلتزموا بأي تعليمات، لذلك هذا التحقيق لا يتعلق برفض تعليمات ضباط أو قائدي هذه الدفعات بعدم القتال في غزة».