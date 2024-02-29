«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تمارس ضدنا سياسة الإبادة الجماعية والتهجير

طالبت الخارجية الفلسطينية، دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف المجازر التي ترتكبها في حق الفلسطينين العُزل، مؤكدة أن مجزرة دوار النابلسي في غزة، بشعة ويجب التوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك وفق نبأ عاجل أوردته شاشة «إكسترا نيوز».

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تثبت أن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين الخارجية الفلسطينية.

مجزرة جديدة في غزة

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، إن المجزرة دليل جديد على الإبادة الجماعية وسياسة التهجير بالقوة، لذا نجدد مطالباتنا بالوقف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين.

ووفق وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، حيث استهدفت دبابات الاحتلال، طوابير المواطنين الذين ينتظرون شاحنات المساعدات، غرب المدينة، نتيجة للحصار والتجويع المستمر لسكان المدينة منذ شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

تعليق المكتب الإعلامي الحكومي على مجزرة غزة

من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب مجزرة مُروّعة قتل خلالها صباح اليوم أكثر من 70 شهيداً وأصاب أكثر من 250 جريحاً لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة.

وأضاف في بيان صحفي له، أن المواطنين ذهبوا للحصول على الغذاء وعلى مساعدات بعد تجويعهم لـ146 يوماً من الحصار، محملا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال والمنظمات الدولية مسؤولية قتل المدنين في ظل تجويعهم على يد الاحتلال.