الحكومة تعلن إيقاف الدعم للمتعدين على أراضي الدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة، أسوة بما يجرى في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك ضمن قرارات مجلس الوزراء اليوم، في اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية.

البيع بالتمويل العقاري

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري لمشروعي عدد (53 عمارة و66 عمارة) بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد، وأن يجرى البيع بنظام التمويل العقاري.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بحرم الأهرامات «منفذ طريق الفيوم الصحراوي».